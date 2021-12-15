В Томской области действуют 20 ледовых переправ через реки

В Томской области всего должно быть запущено этой зимой 60 ледовых переправ Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Всего двадцать ледовых переправ действуют в Томской области, сообщила 15 декабря пресс-служба ГУ МЧС России в регионе. Всего на этой неделе открылось еще 9 ледовых переправ.

Отмечается, что в Александровском районе действуют 2, в Парабельском районе – 6, в Верхнекетском и Каргасокском районах – по 2, в Колпашевском и Тегульдетском районах – по 3, в Чаинском районе – 1 ледовая переправа.

В Томской области открыты ледовые переправы через реки в Парабельском и Тегульдетском районах, в свою очередь сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты информируют на интернет-портале администрации области о том, что Парабельском районе введены ледовые переправы через реку Обь и протоку реки Обь на автозимнике Парабель – Нарым – Луговское. Переправы рассчитаны для движения автотранспорта массой не более 2 тонн. А в Тегульдетском районе открыта переправа через Чулым у поселка Центрополигон с грузоподъемностью 4 тонны.

Заметим, что всего планируется запустить 60 ледовых переправ через водоемы региона.

Напомним, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах размещается на сайте «Томскавтодора».