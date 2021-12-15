В Зырянском районе Томской области установлен подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств

Сотрудники полиции обратили внимание, на то что из салона машины исходил резкий замах наркотического средства - конопля, поэтому было принято решение осмотреть автомобиль. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Зырянском районе установлен подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. У мужчины нашли почти 500 грамм конопли, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе несения службы по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками ДПС по Зырянскому району на автодороге Зырянское - Беловодовка, остановлен автомобиль «ВАЗ 2106» которым управлял ранее не судимый житель города Асино, 1995 года рождения», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сотрудники полиции обратили внимание, на то что из салона машины исходил резкий замах наркотического средства - конопля, поэтому было принято решение осмотреть автомобиль. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято два полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Отмечается, что у мужчины нашли 462 грамма наркотического средства.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело.