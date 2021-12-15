Житель Колпашево отправится в тюрьму за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

Мужчина после застолья в алкогольном опьянении решил прокатиться на своем автомобиле, но по пути его остановили сотрудники ДПС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Колпашевском районе местный 45-летний житель отправится в тюрьму на 8 месяцев за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчину также лишили водительского удостоверения на 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Колпашевский городской суд Томской области признал виновным 45-летнего местного жителя за управление автомобилем лицом в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина после застолья в алкогольном опьянении решил прокатиться на своем автомобиле, но по пути его остановили сотрудники ДПС. Отмечается, что обвиняемый уже был ранее судим за аналогичный проступок.

Следовательно, с учетом того, что мужчина был повторно пойман, государственный обвинитель настоял на том, чтобы назначить подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Суд согласился с решением прокурора и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев. Помимо этого, мужчину лишили водительского удостоверения на 3 года.