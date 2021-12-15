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Здоровье15 декабря 2021 8:59

Коронавирус в Томске: + 197 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 59 205 человек
Ксения Высотина
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За последние сутки в стране выявлено 28 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

За последние сутки в стране выявлено 28 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 15 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 59 205 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 243 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 43 401 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,9. В коечном фонде свободно 26,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 28 363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 142 пациентов скончалось, 35 633 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 103 160 человек, 292 891 скончались, 8 839 633 выздоровели.