За 2021 год более 20 пожилых жителей Томской области приобрели приемные семьи

Создана 21 приемная семья, где проживает 23 человека, нуждающихся в уходе. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за 2021 год 23 пожилых жителя приобрели приемные семьи. На каждого пенсионера полагается ежемесячная выплата 5 тысяч рублей, сообщила глава облдепартамента соцзащиты Марина Киняйкина на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента.

- У нас создана 21 приемная семья, где проживает 23 человека, нуждающихся в уходе. Больше всего в сельских территориях. В Томске и Северске есть шесть семей, - рассказала Марина Киняйкина.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательной Думы Томской области на общем собрании приняли во втором чтении закон о приемной семье для пожилых и инвалидов, проживающих на территории региона. Документ определяет, что принять в семью можно мужчин в возрасте от 60 лет и женщин от 55 лет, а также инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать.

Также напомним, что размер выплаты на каждого подопечного составит 5 тысяч рублей. При этом взять в семью можно не более двух человек. В проекте бюджета Томской области на ежемесячную денежную выплату лицам, принявшим взрослых в свою семью, было заложено финансирование в сумме 5 млн 788 тыс. руб. ежегодно.