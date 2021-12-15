На обследование томской 10–этажки, где может рухнуть стена, выделили более 5 млн рублей

Облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен на доме по адресу Д. Ключевская, 5, обрушаться еще несколько лет назад. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на обследование 10-этажки на Д. Ключевской, 5, где может рухнуть стена, выделили более 5 млн рублей. Подрядная организация приступит к работам в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение выделить бюджетные средства в размере почти 5,3 млн. рублей на обмерно-обследовательские работы дома по ул. Дальне-Ключевская, 5», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, то подрядчики приступят к обмерно-обследовательским работам в следующем году. Также они проведут комплексную оценку состава, состояния и прочностных характеристик несущей части наружных стен с западной и южной стороны здания.

Напомним, что облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен на доме по адресу Д. Ключевская, 5, обрушаться еще несколько лет назад, и в 2019 году ситуация была квалифицирована как угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Городская администрация добавила, что в 2020 году подрядчики приступали к работам по проекту, однако во время демонтажных работ было установлено, что парапет на южной стене здания неустойчив, а качество кирпичной кладки парапета и всего здания в целом вызывает серьезное опасение.