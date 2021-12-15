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Общество15 декабря 2021 7:33

На обследование томской 10–этажки, где может рухнуть стена, выделили более 5 млн рублей

Работы начнут проводить в 2022 году
Ксения Высотина
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Облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен на доме по адресу Д. Ключевская, 5, обрушаться еще несколько лет назад.

Облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен на доме по адресу Д. Ключевская, 5, обрушаться еще несколько лет назад.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на обследование 10-этажки на Д. Ключевской, 5, где может рухнуть стена, выделили более 5 млн рублей. Подрядная организация приступит к работам в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение выделить бюджетные средства в размере почти 5,3 млн. рублей на обмерно-обследовательские работы дома по ул. Дальне-Ключевская, 5», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, то подрядчики приступят к обмерно-обследовательским работам в следующем году. Также они проведут комплексную оценку состава, состояния и прочностных характеристик несущей части наружных стен с западной и южной стороны здания.

Напомним, что облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен на доме по адресу Д. Ключевская, 5, обрушаться еще несколько лет назад, и в 2019 году ситуация была квалифицирована как угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Городская администрация добавила, что в 2020 году подрядчики приступали к работам по проекту, однако во время демонтажных работ было установлено, что парапет на южной стене здания неустойчив, а качество кирпичной кладки парапета и всего здания в целом вызывает серьезное опасение.