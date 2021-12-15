В Академгородке Томска появится лабораторный корпус с холодным складом металла

Помимо склада в корпусе расположится Центр нанотехнологий. Фото: 2ГИС

В Томске в Академгородке появится лабораторный корпус с холодным складом металла. Площадь помещения составит почти 7 тысяч квадратных метров, такая информация появилась на сайте Госэкспертизы.

«Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства новых зданий второй очереди Центра инноваций и технологий в районе Академгородка», - говорится в сообщении.

На сайте также уточняется, что помимо склада в корпусе расположится Центр нанотехнологий. Вся плошать корпуса составит почти 7 тысяч квадратных метров.

Добавляется, что проект разработали в ООО "Абрис-Тритэ". Застройщик – АО "Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск".