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Общество15 декабря 2021 6:35

В Томске в Михайловской роще может появиться парк развлечений, аттракционы и колесо обозрения

В благоустройство парка уже вложено около 60 млн рублей
Ксения Высотина
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Особый статус получит та территория рощи, где расположены родники.

Особый статус получит та территория рощи, где расположены родники.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в Михайловской роще продолжается благоустройство. И.о. мэра Михаил Ратнер рассказал журналистам, что в парке может появиться аттракционы, общепиты, колесо обозрения и много другое.

- Территорию с родниками мы ни в коем случае не трогаем. Место возле Ушайки, в перспективе может быть благоустроена. На детской площадке мы хотим там попробовать обустроить парк развлечений. Надо обсуждать, - рассказал мэр Томска.

Помимо этого, он пояснил, что особый статус получит та территория рощи, где расположены родники. Строительство парка развлечений не заденет эту территорию.

- В дальнейшем этот парк развлечений нужно содержать, а именно обустраивать общепиты, туалеты. Также со стороны частного бизнеса есть инициатива в строительстве колеса обозрения и аттракционов. Этот момент мы будем тоже рассматривать, - подытожил Ратнер.

Добавим, что благоустройство Михайловской рощи продолжается с 2017 года и уже было вложено около 60 млн рублей.