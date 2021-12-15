В Томске в Михайловской роще может появиться парк развлечений, аттракционы и колесо обозрения

Особый статус получит та территория рощи, где расположены родники. Фото: Ксения Высотина

В Томске в Михайловской роще продолжается благоустройство. И.о. мэра Михаил Ратнер рассказал журналистам, что в парке может появиться аттракционы, общепиты, колесо обозрения и много другое.

- Территорию с родниками мы ни в коем случае не трогаем. Место возле Ушайки, в перспективе может быть благоустроена. На детской площадке мы хотим там попробовать обустроить парк развлечений. Надо обсуждать, - рассказал мэр Томска.

Помимо этого, он пояснил, что особый статус получит та территория рощи, где расположены родники. Строительство парка развлечений не заденет эту территорию.

- В дальнейшем этот парк развлечений нужно содержать, а именно обустраивать общепиты, туалеты. Также со стороны частного бизнеса есть инициатива в строительстве колеса обозрения и аттракционов. Этот момент мы будем тоже рассматривать, - подытожил Ратнер.

Добавим, что благоустройство Михайловской рощи продолжается с 2017 года и уже было вложено около 60 млн рублей.