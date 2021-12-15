Новым мэром Стрежевого стал замглавы города по экономике Валерий Дениченко

15 декабря, на собрании Думы был избран Мэр городского округа Стрежевой. Фото: Администрация городского округа Стрежевой

В Томской области городе Стрежевой новым мэром стал замглавы города по экономике Валерий Дениченко. Решение депутатов было единогласным, сообщает пресс-служба администрации городского округа Стрежевой.

«15 декабря, на собрании Думы был избран Мэр городского округа Стрежевой. Им стал Валерий Валериевич Дениченко. Решение депутатов было единогласным», - говорится в сообщении.

Добавим, что Валерий Дениченко с 2008 года был заместителем мэра городского округа по экономике и финансам, начальник финансового управления администрации городского округа Стрежевой.

Также напомним о том, что ранее «КП-Томск» сообщала, как бывший мэр Стрежевого Валерий Харахорин покинул пост мэра городского округа Стрежевой.