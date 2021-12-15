Новогодние корпоративы состоятся в большинстве томских компаний

41% работников Томской области ждет новогодний корпоратив за счет работодателя, 32% будут праздновать частично за счет компании, частично за свой счет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Большинство работающих томичей в декабре этого года рассчитывают побывать на новогоднем корпоративе; у части горожан праздник пройдет в формате онлайн, сообщает Служба исследований hh.ru. Российская платформа онлайн-рекрутинга провела опрос на тему встречи Нового года с коллегами.

«58% томичей сообщили, что в этом году у них будет мероприятие в честь Нового года. Еще 22% ответили, что компания пока не определилась с планами, 21% точно останутся без вечеринки с коллегами», - говорится в материалах опроса.

Выяснилось также, что для 43% томичей корпоративы – постоянная практика, еще 37% рассказали, что подобные праздники бывают в их компаниях лишь изредка, а 20% респондентов сообщили, что у них на работе никогда не проводились корпоративы.

23% корпоративов в сибирском регионе, в том числе в Томской области, планируют провести в этом году в онлайне, хотя большинство все же ориентируются на более традиционный оффлайн (62%).

Если говорить про оффлайн, то в каждом втором случае праздник состоится в ресторане, кафе или столовой, еще 26% будут отмечать в клубе, а 13% - на рабочем месте.

Что касается корпоративов в формате онлайн, это сложная техническая задача. Необходимо обеспечить бесперебойный выход в прямой эфир сотрудников в течение нескольких часов и устойчивую трансляцию на сайте проекта.

Ну, а содержание таких корпоративов может быть самым разнообразным – конкурсы, музыка, поздравление от руководства и т.д.