В Томске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего 81-летнюю женщину

Резко затормозов, водитель мог избежать столкновения с пожилой томичкой. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины-водителя, сбившего пешехода на пр. Ленина; в ДТП погибла 81-летняя женщина, сообщили в полиции региона. Сам инцидент произошел в конце октября.

«27 октября около 16 часов 00 минут на проспекте Ленина, 220, автомобилем Renault Fluence, под управлением 67-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 81-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате наезда ей причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в медицинском учреждении», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что в ходе доследственной проверки установлены свидетели ДТП, проведен следственный эксперимент с целью установления темпа движения пешехода.

Автотехническая судебная экспертиза доказала техническую возможность водителя избежать наезда на пешехода путем экстренного торможения.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".