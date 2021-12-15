В томском микрорайоне Наука построен трехэтажный детский сад

В январе 2022 года в Томске будут сданы еще 4 новых детских сада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В томском микрорайоне Наука завершено строительство нового детского сада; дошкольное учреждение на улице Академика Сахарова рассчитано на 145 мет, сообщила пресс-служба областной администрации.

- Подрядчик завершил возведение детского сада на 145 мест на улице Академика Сахарова, 46 в микрорайоне Наука. В рамках нацпроекта «Демография» на новый детский сад направлено 223,5 млн рублей, в том числе 95,2 млн из федеральной казны, - уточнил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Чиновник также отметил, что жители микрорайона, где расположено более тысячи жилых индивидуальных домов, ждали появления детского сада не один год.

Площадь здания составляет почти 3 тыс. кв. м.

Как говорится в аккаунте микрорайона в социальных сетях, у наших жителей теперь есть возможность водить своих детей в сад, рядом с местом проживания.

Ранее в рамках нацпроекта «Демография» в Томске были сданы детские сады на ул. Высоцкого, 16 и сад на 220 мест на Иркутском тракте, 175/3.