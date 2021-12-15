Томская реклама магазина одежды с целующимися людьми признана непристойной

Поцелуй в рекламе магазина признан недопустимо откровенным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Содержание рекламы с изображением целующихся людей обсудили в Томском УФАС. Рекламный совет постановил, что образ, используемый в рекламе магазина одежды, является непристойным, сообщили в томском управлении федеральной антимонопольной службы.

«Оценивая визуальное содержание рекламы с изображением целующихся людей, учитывая детали изображения, члены совета большинством голосов признали образ, используемый в рекламе, непристойным и рекомендовали антимонопольному органу возбудить производство по делу о нарушении рекламного законодательства», - говорится в сообщении.

В содержании другой рекламы с дулами двух пистолетов, обращенных на потребителя, члены рекламного совета не усмотрели признаков нарушения рекламного законодательства.

Совет пришел к выводу, что объектом рекламирования являются услуги автомастерской, а оружие, использованное в рекламе, идентифицировать невозможно.