Легковые автомобили эвакуировали из здания горевшего автосервиса на Московском тракте в Томске

Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Кирпичное здание автосервиса горело на Московском тракте в Томске 14 декабря; из боксов в ходе тушения пожара эвакуировали 6 легковых авто, сообщает региональное управление МЧС.

«14.12.21 в 11-15 ул. Московский тракт, 111/1 1-этажное кирпичное здание автосервиса. К автосервису пристроена кирпичная котельная», - говорится в сообщении.

Справиться с возгоранием удалось менее чем за 30 минут.

Частично обгорела деревянная обрешетка крыши автосервиса и котельной. Площадь пожара составила 10 кв.м.

Причина пожара устанавливается.