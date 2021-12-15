Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-27°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 1:53

Проспект Ленина в Томске признан «самым безопасным объектом» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году

За лето в рамках нацпроекта в областном центре обновлено почти 15 км городских дорог
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
На главном проспекте города летом отремонтировали участок протяженностью почти 2 км.

На главном проспекте города летом отремонтировали участок протяженностью почти 2 км.

Фото: Ксения Высотина

ТОП объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году составлен в Томске; возглавили его проспект Ленина и улица Красноармейская, сообщает пресс-служба мэрии.

«Самым безопасным объектом» нацпроекта назван проспект Ленина. На участке протяженностью 1,85 км в этом году отремонтировали проезжую часть, тротуары, а также установили, модернизировали и дооборудовали светофорные объекты", - говорится в сообщении.

«Самым историческим объектом» признана улица Красноармейская - одна из старейших улиц города, сохранившая шедевры деревянного зодчества Сибири. В этом году в нормативное состояние приведен участок протяженностью 2,62 км от улицы Яковлева до проспекта Кирова.

Всего в 2021 году в городе Томске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 14,7 км городских дорог.