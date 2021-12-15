В Томской области 15 декабря ожидаются умеренный снег и порывы ветра

В Томске в дневные часы температура воздуха составит - 16 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Переменная облачность с прояснениями ожидается в Томской области 15 декабря; на северо-востоке региона возможно похолодание до – 40 градусов, сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Температура ночью -28…-33°С, по западу -20…-25°С, по северо-востоку -35…-40°С. Температура днем -14…-19°С, по западу -7…-12 °С, по востоку до -24°С. Днем небольшой, по западу умеренный снег, по востоку без существенных осадков, местами изморозь», - говорится в сообщении.

Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

На дорогах местами гололедица.