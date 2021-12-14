Томский госуниверситет запустил десятки курсов переобучения и дополнительного профобразования

Томские вузы активно участвуют в программах переобучения населения! Фото: Игорь Тюрин

Томский государственный университет уже реализует 42 курса обучения, а в следующем году запустит еще 10 курсов дополнительного профессионального образования в рамках программы «Содействие занятости», информацию об этом опубликовало РИА Томск со ссылкой на сотрудницу пресс-службы вуза.

Специалист напомнила о том, что ТГУ является одним из трех операторов федерального проекта «Содействие занятости», который входит в нацпроект «Демография». Вуз реализует 42 собственных курса по разным направлениям подготовки. Дополнительно к ним командами университета разработано еще 6 программ и около десяти готовятся к запуску в 2022 году. В частности, расширен список программ по современной педагогике, цифровым технологиям в образовании, IT-профессиям и другим направлениям.

Кроме того, институт экономики и менеджмента ТГУ в рамках проекта в этом году обучил 350 человек по программе профессиональной подготовки начинающих бизнесменов.

Напомним, что в течение текущего года томский вуз получил более 200 тыс. заявок на обучение. На данный момент уже закончили курсы почти 30 тысяч человек.

Другие томские вузы тоже подключились к данному проекту. Так, местный педуниверситет выпускает для рынка труда региона нянь и сиделок - эти профессии оказались очень востребованными!