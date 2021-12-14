В Стрежевом в Томской области осужден мужчина, который порезал ножом знакомого

Ссоры и разборки в ходе пьянки с применением ножа - обычное дело! Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Томской области Стрежевской городской суд признал 36-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в конце июля 2021 года в ночное время после совместного употребления спиртных напитков между двумя мужчинами завязался конфликт. Вспылив, подсудимый вооружился кухонным ножом и вытолкал потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, где высказал ему претензии по поводу нанесенной ему ссадины на голове и нанес три удара ножом в грудную клетку, причинив тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу, а осужденный приступил к отбытию наказания.