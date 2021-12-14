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Происшествия14 декабря 2021 11:22

На севере Томской области суд вынес приговор по делу бывшего начальника местного отделения почтовой связи

Женщина похитила на работе имущества на сумму свыше 130 тыс. рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Где есть материальные ценности, там есть соблазн их украсть...

Где есть материальные ценности, там есть соблазн их украсть...

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области Тегульдетский районный суд признал бывшего начальника местного отделения почтовой связи «Почты России» виновной в присвоении имущества работодателя на сумму свыше 130 тыс. рублей, сообщила 14 декабря пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года 38-летняя женщина, имея свободный доступ к товарно-материальным ценностям и денежным средствам, полученным от продажи товаров, похитила из почтового отделения имущество на сумму более 130 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют о том, что с учетом удовлетворительной характеристики личности подсудимой и наличии на иждивении малолетних детей районный суд счел возможным назначить женщине наказание, не связанного с изоляцией от общества.

Отмечается, что виновная приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, она должна будет выплатить сумму причиненного ущерба.