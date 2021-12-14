В Томске сторонники Ивана Кляйна завершают сбор подписей под письмом к президенту

Иван Кляйн арестован больще года назад. Фото: мэрия Томска

В Томске продолжается сбор подписей горожан в поддержку мэра областного центра Ивана Кляйна под обращением к президенту, об этом сообщили в социальных сетях сторонники градоначальника, дело которого много месяцев рассматривается в суде. В письме Путину томичи просят разобраться и восстановить справедливость в ситуации с уголовным преследованием Ивана Кляйна.

Активисты напомнили, что мэра судят уже более полугода. «Судят, несмотря на то, что свидетели один за другим опровергают версию обвинения. И продолжат судить, несмотря на то, что следователь, курировавший расследование дела, задержан по подозрению во взятке. Так быть не должно! Предлагаем Вам поставить свою подпись в поддержку мэра Томска Ивана Кляйна. Чем больше подписей удастся собрать, тем больше шансов на благополучный исход дела», – говорится в сообщениях сторонников мэра.

В соцсетях информируют о том, что подписать письмо можно до 15 декабря (включительно): в школе № 49, ул. Мокрушина, 10 (на вахте) с 8:00 до 20:00, в пекарне «Аппетит», ул. Мокрушина,10а с 9:00 до 20:00, в ресторане «У Крюгера» (ул. Аркадия Иванова 18а) с 12:00 до 24:00.

Напомним, что сайт КП в Томске постоянно следит за судебным процессом мэра Томска Ивана Кляйна, которого арестовали более года назад.