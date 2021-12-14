В 2022 году в Томске комплексным озеленением будет заниматься фирма «Зеленострой»

«Зеленострой» должен будет засеивать клумбы газонными травами и цветами, чистить их от мусора, полоть, а также обрабатывать гербицидами. Фото: Ксения Высотина

Торги на комплексное озеленение в Томске в 2022 году выиграла фирма «Зеленострой». Начальная цена контракта составила более 100 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

«Контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе — ООО «Зеленстрой», - говорится на сайте.

По данным сайта ясно, что компания должна будет выполнить работы по текущему содержанию зеленых зон Томска. А именно, уход за малыми архитектурными формами в парках и скверах, уход за цветами на клумбах и за живыми изгородями. Также в контракт включено содержание Сквера студенческих строительных отрядов, Лагерного сада, Михайловской рощи, Новособорной площади и другие городские пространства.

Помимо этого, «Зеленострой» должен будет засеивать клумбы газонными травами и цветами, чистить их от мусора, полоть, а также обрабатывать гербицидами.

Добавляется, что контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2022 года.