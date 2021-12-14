Томская фирма незаконно складировала горюче-смазочные вещества возле села Курлек

За допущенные нарушения по шести постановлениям прокурора директор общества привлечен к административной ответственности. Фото: "КП" Архив

В Томской области возле села Курлек общество с ограниченной ответственностью «Инертные материалы» незаконно складировала горюче-смазочные вещества. После проверки предприятие было оштрафовано на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Томская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Департамента природных ресурсов охраны окружающей среды Томской области провела проверку исполнения природоохранного законодательства при использовании недр для целей добычи общераспространённых полезных ископаемых на участке недр Курлек-Вершининский», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что предприятием не приняты меры по постановке эксплуатируемого карьера на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не осуществляется производственный экологический контроль, не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Позже отмечается, что без учета установленных водным законодательством ограничений в пределах водоохранной зоны реки Томь обществом складировались горюче-смазочные вещества, а забор воды из реки осуществлялся в отсутствие разрешительной документации.

В прокуратуре пояснили, что за допущенные нарушения по шести постановлениям прокурора директор общества привлечен к административной ответственности с назначением наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.