В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человек

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 652 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 14 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 652 человек.

Также в Томской области выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 59 008 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 222 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 43 167 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04. В коечном фонде свободно 26,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 28 343 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 145 пациентов скончалось, 34 084 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 074 797 человек, 291 749 скончались, 8 804 000 выздоровели.