За 2021 год в Томске подорожал корвалол, но зато подешевел антисептик и медицинская маска

Больше всего подорожала ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) почти на 29%. Фото: Ксения Высотина

В Томске за 2021 год в среднем медикаменты подорожали на 4,4%. Например, корвалол вырос в цене почти на 29%, а вот антисептик и медицинская маска подешевели. Об этом сообщает пресс-служба Томскстата.

«Медикаменты в ноябре 2021 г. подорожали в среднем на 4,4% по сравнению с ноябрем 2020 г.; в ноябре 2020 по сравнению с ноябрем 2019 – на 7,1%», - говорится в сообщении.

В Томскстате рассказали, что на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты цены выросли в среднем на 0,3%. Помимо этого, небольшой рост цен, до 3 %, зафиксирован на лоратадин, верошпирон, нитроглицирин, винпоцетин, смекту, ибупрофен.

Больше всего подорожала ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) почти на 29%. В ноябре этого года аспирин, 500 мг, 10 таблеток стоил в среднем 12 рублей, тогда как годом ранее – 9 рублей. Также заметно вырос в цене гипотиазид (+ 9,1%) и дротоверин (но-шпа) (+7,4%).

Но все же некоторые медикаменты подешевели, например, арбидол на 3,5%, супрастин на 0,4%, а хлоргексидин на 4,5%. Помимо этого, спад цены зафиксирован на средствах индивидуальной защиты. Медицинская маска в сравнении с прошлым годом стала дешевле на 14,2%, а антисептик на 15,3%.