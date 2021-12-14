В томскую детскую больницу №1 поступил автомобиль для паллиативной помощи

Паллиативная служба детской больницы №1 Томска получила новый автомобиль Лада Нива стоимостью 965 тысяч рублей. Фото: Облздрав

В Томске в детскую больницу №1 поступил автомобиль Лада Нива для паллиативной помощи. Транспорт предоставили в рамках развития паллиативной помощи национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

«Паллиативная служба детской больницы №1 Томска получила новый автомобиль Лада Нива стоимостью 965 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Как отметил главный врач детской больницы №1 Алексей Балановский, на новом медтранспорте специальные бригады смогут выезжать к маленьким пациентам на дом.

В облздраве также рассказали, что при выезде к ребенку сотрудники паллиативной службы осматривают пациента, при необходимости проводят коррекцию медикаментозной терапии и питания, консультируют родителей по уходу.

Добавляется, что патронажные бригады проводят настройку оборудования и обслуживание медицинской техники, выданной маленькому пациенту для использования на дому.