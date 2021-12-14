Житель Томска завоевал золото на Кубке мира по бодибилдингу в Дубае

Соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 11 декабря. Фото: Облдепартамент по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Томич Михаил Дядюк завоевал золото на Кубке мира по бодибилдингу в Дубае. Спортсмен стал первым в весовой категории до 100 килограммов, сообщает пресс-служба облдепартамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

«В составе сборной команды России выступил томский спортсмен Михаил Дядюк. В результате ему удалось завоевать золотую медаль в категории "бодибилдинг" в весовой категории до 100 килограммов», - говорится в сообщении.

В облдепартаенте рассказали, что соревнования проходили в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 11 декабря. В них приняли участие более 300 участников из разных стран мира.

Добавляется, что Михаил Дядюк уже становился серебряным призером на чемпионате России и чемпионате мира, который проходил в ноябре в Испании.