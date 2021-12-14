Клиенты Tele2 получат скидку на ски-пасс в Шерегеше

Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» запустил специальное предложение для клиентов, отдыхающих в Шерегеше. На горнолыжном комплексе «Сектор Е» абоненты получат скидку 20% при покупке 2- или 3-дневного ски-пасса. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

- Мы видим рост популярности горнолыжного курорта в Шерегеше среди наших клиентов. И, поскольку мы поддерживаем стиль жизни абонентов и стремимся помочь получать бонусы и экономить на востребованных услугах, мы подготовили приятную скидку на ски-пассы. Надеюсь, это порадует наших клиентов, и все любители горнолыжного отдыха будут чувствовать себя в Шерегеше еще более комфортно. По нашим данным, в 2020 году количество абонентов Tele2, посетивших курорт, выросло на треть по сравнению с 2019 годом. Почти половина гостей Шерегеша в прошлом году – клиенты из Кузбасса. При этом на 52% выросло количество горнолыжников из других регионов, - говорит Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в программу лояльности «Больше» через приложение «Мой Tele2» или сайт оператора, найти интересующую акцию в разделе «Скидки и кэшбэк» – «В вашем регионе», нажать на кнопку «Активировать». После этого на телефон придет SMS с промокодом. Для получения скидки промокод нужно показать при оплате на кассе «Сектора Е». Один клиент может получить один промокод в сутки.

Также уточняется, что скидка доступна на покупки 2- или 3-дневного ски-пасса для абонентов Tele2 из Кузбасса, Новосибирской области, Красноярского края, Томской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Воспользоваться предложением можно с 13 декабря 2021 года по 15 апреля 2022 года.