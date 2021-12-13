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Общество13 декабря 2021 14:36

Сумма выплат на третьего ребенка в Томской области составила более 667 миллионов рублей

Такие выплаты получают 6,5 тысячи многодетных семей региона
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Государство старается поддержать многодетные и малоимущие семьи...

Государство старается поддержать многодетные и малоимущие семьи...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области свыше 6 500 многодетных и малоимущих семей ежемесячно получают выплату на третьего и последующих детей, сообщила 13 декабря пресс-служба администрации региона.

По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, в текущем году общая сумма выплат в рамках реализации национального проекта «Демография» составила свыше 667 миллионов рублей. Ежемесячное пособие получают малоимущие семьи, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок.

В департаменте уточняют, что выплата назначается на год и может выплачиваться до достижения ребенком трех лет. Размер пособия в текущем году составил почти 13 тысяч рублей. Получить его могут малоимущие многодетные семьи, в которых один из родителей работает, находится на военной службе или учится очно.

Специалисты информируют о том, что если семья уже получает выплату и ребенку исполнился год или два года, специально обращаться в органы соцзащиты не потребуется.