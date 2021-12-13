В Томской области полицией и волонтерами найдена ранее пропавшая 17-летняя девушка

Еще одну несовершеннолетнюю нашли живой и здоровой! Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В полицию в Колпашевском районе Томской области поступило сообщение о том, вечером 6 декабря текущего года ушла из дома по улице Обская села Озерное 17-летняя девушка Мария Лагутина. На следующий день эта информация была опубликована на региональном сайте правоохранительного ведомства. И вот 13 декабря появилась хорошая новость от пресс-службы УМВД России по Томской области.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетней. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении нее противоправных действий не совершалось», – говорится в сообщении.

Заметим, что при розыске пропавшей девушки сообщалось, что она могла сесть в автомобиль на трассе Колпашево – Томск.

Сообщается о том, что полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, представителям СМИ за помощь в поиске человека.

Стоит напомнить, что этой осенью в Томской области правоохранители и добровольцы разыскивали и разыскали целую группу исчезнувших подростков!