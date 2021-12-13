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Здоровье13 декабря 2021 11:58

С весны 2020 года суды оштрафовали за нарушение эпидрежима 184 организации Томской области

За минувшую неделю зафиксировано 10 нарушений со стороны бизнеса
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Суды с прошлой весны оштрафовали сотни нарушителей эпидрежима в Томской области

Суды с прошлой весны оштрафовали сотни нарушителей эпидрежима в Томской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за нарушения эпидрежима за полтора года судами оштрафованы почти 200 организаций, сообщила пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации области сообщил о том, что всего с апреля прошлого года по представлению регионального управления Роспотребнадзора в 184 случаях судебные органы приняли решение о назначении административного штрафа. В трех случаях решено приостановить деятельность. Еще в четырех – вынесли предупреждения.

Кроме того, ввиду малозначительности правонарушений прекращены 33 административных дела.

Специалисты информируют о том, что с начала межведомственных проверок санитарно-эпидемиологических требований в регионе суды рассмотрели 224 административных дела о нарушениях на предприятиях.

Заметим, что с 6 по 12 декабря в Томской области прошла 671 межведомственная проверка в торгово-развлекательных центрах, магазинах, кафе, организациях сферы услуг и на объектах транспорта. Ограничения ранее своим распоряжением ввел губернатор Сергей Жвачкин.

Сообщается о том, что со стороны бизнеса выявлено 10 нарушений. Почти 90 посетителей общественных мест нарушили масочный режим.