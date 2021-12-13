На севере Томской области открыт автозимник Парабель – Нарым – Луговское

Холодная погода помогает открывать ледовые переправы и автозимники... Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

13 декабря в Парабельском районе, на севере Томской области, открыта для движения часть автозимника Парабель – Нарым – Луговское до протоки реки Обь, общая его протяженность составляет 30 км, сообщила пресс-служба администрации региона. Кроме того, введена в эксплуатацию расположенная на этом участке автозимника ледовая переправа через реку Полой.

Специалисты информируют о том, что открытие ледовых переправ через реку Обь и протоку реки Обь запланировано на 15 декабря. Они напоминают, что при передвижении по ледовым переправам необходимо строго соблюдать установленные нормы грузоподъемности и руководствоваться средствами организации дорожного движения.

Всего же в Томской области запланировано запустить свыше 60 ледовых переправ через большие и малые водоемы.

Заметим, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и переправах доступна для всех на сайте «Томскавтодора».