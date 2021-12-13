В Томске местный житель сядет в тюрьму за угрозу убийством матери своей сожительницы

Томич признал свою вину частично, указав на то, что молоток взял, чтобы отремонтировать окно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местный 34-летний житель сядет в тюрьму за угрозу убийством матери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Мировой судья судебного участка № 6 города Томск вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего томича. Он признан виновным в угрозе убийством», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в марте 2021 года мужчина поссорился с матерью своей сожительницы. В процессе конфликта он ударил женщину головой в область носа. После этого он замахнулся молотком в ее сторону. Свои действия подсудимый сопровождал угрозами убийством. В сложившейся ситуации потерпевшая реально опасалась за свою жизнь.

Отмечается, что томич признал свою вину частично, указав на то, что молоток взял, чтобы отремонтировать окно.

На данный момент возбуждено уголовное дело. мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.