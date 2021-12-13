В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человек

Всего с начала пандемии в России заболели 10 046 454 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 13 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 635 человек.

Также в Томской области выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 58 800 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 204 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 42 945 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,05. В коечном фонде свободно 26,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 29 558 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 121 пациентов скончалось, 28 561 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 046 454 человек, 290 604 скончались, 8 769 916 выздоровели.