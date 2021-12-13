Томичка поверила лжевоенному из США и лишилась 260 тысяч рублей

Мужчина, с которым познакомилась девушка, поведал ей историю о том, как был ранен на одном из задания, однако, в ходе «спецоперации», он с напарником нашли склад с оружием и денежными средствами в сумме 700 000 долларов США. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске местная 31-летняя жительница лишилась 260 тысяч рублей, когда поверила лжевоенному из США. Девушка познакомилась с ним в интернете, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть обратилась местная жительница 1990 года рождения, которая рассказала полицейским, что в октябре 2021 года в одном мобильном приложении познакомилась с мужчиной, который якобы является военным и служит в регионе, где происходят вооруженные конфликты», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина, с которым познакомилась девушка, поведал ей историю о том, как был ранен на одном из задания, однако, в ходе «спецоперации», он с напарником нашли склад с оружием и денежными средствами в сумме 700 000 долларов США.

После этого лжевоенный попросил девушку забрать посылку с найденными деньгами для временного хранения. Поверив в серьезные намерения мужчины, томичка согласилась с предложением, после чего ей на электронную почту пришло уведомление от курьерской службы о том, что в течение нескольких суток посылка будет отправлена, но для ее отправки необходимо оплатить более 260 тысяч рублей.

Позже девушка оформила на свое имя кредит и перевела деньги на указанную ей банковскую карту, однако посылку она так и не получила, а «военный» перестал выходить на связь.

На данный момент возбуждено уголовное дело.