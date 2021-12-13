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Общество13 декабря 2021 8:31

Побоявшись потерять свою машину, томич погасил 500 тыс. рублей долга перед мэрией

Должник явился сам после того как не смог распорядиться банковскими счетами
Ксения Высотина
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Понимая, что долг в любом случае будет взыскан, владелец в тот же день погасил его.

Понимая, что долг в любом случае будет взыскан, владелец в тот же день погасил его.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске местный житель погасил долг перед мэрией в 500 тысяч рублей после того, как узнал, что может потерять свою машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Полмиллиона рублей арендных платежей заплатил томич, когда пристав потребовал предоставить для ареста Mercedes», - говорится в сообщении.

Судебные приставы рассказали, что мужчина задолжал арендные платежи муниципалитету в размере около 500 тыс. рублей. После чего, сотрудник судебных приставов вынес запрет на регистрацию недвижимости должника в Росреестре и иномарки Mercedes-Benz G500 в ГИБДД, а также обратил взыскание на денежные средства на счетах неплательщика.

Позже отмечается, что должника вызывали на прием, но по адресу, указанному в исполнительном документе, он не проживал. Томич явился сам после того как не смог распорядиться банковскими счетами. Также выяснилось, что мужчина был в курсе о возбуждении исполнительного производства после получения уведомления от «Госуслуг», но не придал этому особого значения.

После чего должнику было вручено постановление о предоставлении внедорожника для ареста. Понимая, что долг в любом случае будет взыскан, владелец в тот же день погасил его.