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Общество13 декабря 2021 8:02

В томском перинатальном центре заменили упавшую плитку с потолка

Пациенток уже вернули в палату
Ксения Высотина
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Сегодня утром была заменена одна потолочная плитка, в палате уже находятся пациентки. Фото: Облздрав

Сегодня утром была заменена одна потолочная плитка, в палате уже находятся пациентки. Фото: Облздрав

В Томске в перинатальном центре заменили упавшую плитку с потолка. Пациенток уже вернули в палату, сообщает telegram-канал облздрава со ссылкой на главврача Игоря Степанова.

-Сегодня утром была заменена одна потолочная плитка, в палате уже находятся пациентки, - рассказал главврач центра.

Напомним, что ранее сообщалось, как 12 декабря, в соцсетях появилась шокирующая информация: в послеродовой палате Томского областного перинатального центра рушится потолок. Добавим, что пострадавших не было, однако рядом с местом падения облицовочной потолочной плитки за несколько минут до обрушения лежал младенец.