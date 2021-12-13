В Томске на 49-м году жизни скончалась директор областного художественного музея Елена Янина

Директор Томского областного художественного музея Елена Владимировна Янина скоропостижно скончалась в понедельник, 13-го декабря, на 49-м году жизни. Фото: Томский областной художественный музей

Скончалась директор Томского областного художественного музея Елена Янина. Она руководила учреждением семь лет, сообщает пресс-служба музея.

«Директор Томского областного художественного музея Елена Владимировна Янина скоропостижно скончалась в понедельник, 13-го декабря, на 49-м году жизни», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что все эти годы художественный музей прочно удерживал статус одного из ведущих культурных центров Томской области. Активная научная деятельность, многочисленные выставки, областные детские конкурсы, социально-значимые и просветительские проекты – все это и многое другое развивалось при поддержке и деятельном участии директора.

Коллектив областного художественного музея также выразил свои соболезнования.

- Мы будем помнить Елену Владимировну как спокойного и интеллигентного человека, чуткого и внимательного руководителя, искренне преданного своему делу. Невосполнимую утрату понесли все, кто знал и любил покойную. Она была добрая, любящая, заботливая жена, дочь, мама, бабушка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, - рассказали в пресс-службе.

Добавим, что в 2014 году в апреле Елена Владимировна возглавила Томский областной художественный музей. В качестве директора была отмечена многочисленными наградами, в том числе Благодарностью Президиума Российской академии художеств, Благодарностью департамента по культуре Томской области.

Редакция также выражает соболезнования родным и близким.