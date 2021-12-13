Житель Стрежевого сядет в тюрьму на 11 лет за убийство своей сожительницы

Обвиняемый после произошедшего сам позвонил в полицию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области в городе Стрежевой местный 32-летний житель сядет в тюрьму на 11 лет за то, что убил свою сожительницу. Мужчина нанес женщине удар ножом в грудь, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Стрежевской городской суд Томской области признал ранее судимого 32-летнего местного жителя виновным в совершении убийства», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что в мае прошлого года обвиняемый распивал спиртные напитки совместно со своей гражданской супругой. В течение вечера между ними произошел конфликт на почве ревности. Мужчина взял кухонный нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей, от которого последняя скончалась. Отмечается, что обвиняемый после произошедшего сам позвонил в полицию.

Из-за отрицательной характеристики подсудимого, государственный обвинитель настаивал на назначении ему наказания в виде длительного лишения свободы. Поэтому суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.