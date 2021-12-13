Новым начальником томского департамента образования стал Максим Савенков

Нового главу департамента образования официально представили коллективу. Фото: СОЦСЕТИ

В Томске назначен новый начальник департамента образования, Ольгу Васильеву на этом посту сменил Максим Савенков, 13 декабря сообщила мэрия города. Нового руководителя уже представили коллективу.

«Сегодня в ходе аппаратного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер представил нового начальника городского департамента образования. На должность утвердили Максима Савенкова, который ранее исполнял обязанности начальника департамента образования», - говорится в сообщении.

Максим Савенков начал работать в городском департаменте образования в 2013 году, занимал должность заместителя начальника департамента.

Савенков закончил ТГУ по специальности «менеджмент». В 2007 году был награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».

Ольга Васильева, которая почти 15 лет возглавляла департамент образования, покинула этот пост в мае 2021 года по собственному желанию, Савенков исполнял обязанности главы ведомства.

Весной, провожая Ольгу Васильеву на пенсию, и.о. мэра города Михаил Ратнер говорил, что социальной сфере Томска будет непросто найти профессионала такого же уровня.