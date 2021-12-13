Отряд "ЛизаАлерт" просит помочь в поисках пропавшего в августе 2021 года томича

В поисках пропавшего летом мужчины нужна помощь добровольцев. Фото: СОЦСЕТИ

Томский поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит горожан помочь найти человека, пропавшего в августе этого года мужчину 1988 года рождения, сообщение о поисках разместил аккаунт отряда в соцсетях.

«Помогите найти человека! Пропал #Солодов Григорий Николаевич, 33 года (1988 г.р.). С 20 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Любую информацию о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону горячей линии отряда - 8-800-700-54-52. Линия работает круглосуточно.