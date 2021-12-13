В Томске задержаны двое местных жителей за попытку сбыта запрещенных веществ

Двух томичей задержали за попытку сбыта веществ, вызывающих зависимость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске полицейские задержали двух мужчин, подозревают которых в попытке сбыта наркотических средств; в квартире у одного из задержанных найдено оборудование для выращивания запрещенных веществ, сообщили в полиции региона.

«Реализуя оперативную информацию, оперативники УНК УМВД России по Томской области около одного из домов по улице Ракетной в городе Томске задержали ранее не судимого 33-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 20 свертков с содержимым внутри веществом», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

Позже криминалисты установили, что изъятое вещество - это марихуана, общей массой 13,87 грамма.

Далее был установлен адрес квартиры, которую неоднократно посещал задержанный мужчина. В помещении на улице Грузинской также была изъята марихуана массой 68 граммов, кроме того, оперативники изъяли измельченные части растения рода конопля (рода Cannabis) массой 0,41 грамма, которые также, согласно проведенной экспертизе, являются наркотическим средством растительного происхождения.

В квартире ранее судимого 43-летнего мужчины на Грузинской было обнаружено и спецоборудование для выращивания наркосодержащих растений.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.