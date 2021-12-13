Автомобильное движение по улице Бердской в Томске будет затруднено до 25 декабря

Бригады «ТомскРТС» проводят работы по строительству тепломагистрали, с этим и связано ограничение движение транспорта. Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца следующей недели в Томске будет ограничено автомобильное движение на участке улицы Бердской; между улицей Водяной и переулком Баранчуковским продолжаются работы по строительству тепломагистрали, что создает проблемы для движения транспорта, сообщил телеграм-канал мэрии города.

«Движение автомобилей по ул. Бердской будет ограничено с 9 часов 13 декабря до 18 часов 25 декабря на участке от ул. Водяная до пер. Баранчуковский. В это время бригады «ТомскРТС» будут проводить работы по строительству тепломагистрали ТК 635 (ТМ-6) для переключения нагрузки от котельной по ул. Водяная, 80», - говорится в сообщении.

Движение на участке Бердской уже ограничивали, однако, строительные работы еще не завершены и некоторые затруднения в движении транспорта продлятся до следующей субботы.