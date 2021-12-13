Прямая линия губернатора Томской области намечена на 21 декабря

У томичей есть неделя, чтобы сформулировать свои вопросы главе региона. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проведет прямую линию с жителями региона; интерактив намечен на 21 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Общение главы региона пройдет в рамках программы «Линия губернатора» ГТРК «Томск» и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании во вторник, 21 декабря, с 16 часов», - говорится в сообщении.

Задавать накопившиеся вопросы губернатору можно уже с 13 декабря; способов для диалога несколько – работает бесплатный для жителей области многоканальный телефон call-центра - 8-800-200-74-42. Звонки принимаются с 9 до 18 часов без перерывов и выходных.

Кроме того, обращение главе региона можно оставить в специальном разделе на интернет-портале администрации Томской области, там же можно загрузить видеообращение, которое обещают продемонстрировать в ходе предстоящей прямой линии.