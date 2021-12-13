Новогоднее освещение включили в Томске

Утром и вечером, когда в городе темно, Томск будет сиять праздничными огнями. Фото: Ксения Высотина

Новогодняя иллюминация зажглась в Томске вечером 12 декабря, огни, в том числе, засияли на главной городской елке на площади Новособорной, сообщает телеграм-канал мэрии.

«Сегодня вечером на Новособорной площади зажгли огни на главной городской елке! Одновременно с этим включилась праздничная иллюминация по всему городу!», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в Томске загорится вся новогодняя иллюминация, а также праздничные елки в центре и на окраинах, произойдет это одновременно во всех районах города.

Томск готов к новогодней ночи, город украшен разноцветными светящимися композициями, светодиодными фонтанами, многочисленными елками, гирляндами на деревьях.

В конце прошлой неделе власти региона объявили о том, что в первые минуты 1 января 2022 года в Томске состоится фейерверк, а в воскресенье, 12 декабря, в областном центре открылся фестиваль ледовых скульптур, также в воскресенье начали работать елочные базары.