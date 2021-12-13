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Общество13 декабря 2021 1:04

В Томской области температура воздуха днем 13 декабря опустится до – 26 градусов

Ожидаются умеренные осадки
Елена Андреева
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В Томске - 28 пока не обещают, тем, не менее, горожанам стоит быть готовыми к серьезному похолоданию.

В Томске - 28 пока не обещают, тем, не менее, горожанам стоит быть готовыми к серьезному похолоданию.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 13 декабря, возможно похолодание до - 26 градусов, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный 2-7 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -20…-25 °С, местами до -30 °С.

Температура днем -15…-20 °С, местами -21…-26 °С.

На дорогах местами гололедица.

К концу неделе в Томске вновь потеплеет, ожидаются слабоотрицательная температура воздуха.

"КП0Томск" писала о том, что в середине декабря в Томской области установятся настоящие сибирские морозы.