В Томской области температура воздуха днем 13 декабря опустится до – 26 градусов

В Томске - 28 пока не обещают, тем, не менее, горожанам стоит быть готовыми к серьезному похолоданию.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 13 декабря, возможно похолодание до - 26 градусов, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В отдельных районах небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный 2-7 м/с», - говорится в сообщении.
Температура ночью -20…-25 °С, местами до -30 °С.
Температура днем -15…-20 °С, местами -21…-26 °С.
На дорогах местами гололедица.
К концу неделе в Томске вновь потеплеет, ожидаются слабоотрицательная температура воздуха.
"КП0Томск" писала о том, что в середине декабря в Томской области установятся настоящие сибирские морозы.