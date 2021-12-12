В Томском перинатальном центре потолочная плитка упала в послеродовой палате

В послеродовой палате Томского областного перинатального центра случилось ЧП: тяжелая потолочная плитка отклеилась и рухнула вниз. К счастью, за минуту до этого мама перенесла новорожденного ребенка на другое место. Фото: социальная сеть "ВКонтакте", группа "Регион-70".

В социальных сетях в воскресенье томичи обсуждают частичное обрушение потолка в палате областного перинатального центра. По имеющейся информации, пострадавших нет, плитка упала вследствие коммунальных неполадок на верхнем, техническом этаже, сообщил «КП-Томск» источник в медицинском учреждении, где произошел инцидент.

Сегодня, 12 декабря, в соцсетях появилась шокирующая информация: в послеродовой палате Томского областного перинатального центра рушится потолок. Пострадавших нет, однако рядом с местом падения облицовочной потолочной плитки за несколько минут до обрушения лежал младенец.

«Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко, послеродовая палата. Мне очень повезло, за 5 минут убрала малыша с подушки на свою кровать», - написала женщина, мама новорожденного, пережившая за очень короткое время многое.

По имеющейся информации, ЧП случилось в минувшую пятницу. Следователи Следственного отдела по Октябрьскому району ведут проверку, сообщили редакции в СУ СК РФ.