В Томской области зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом

231 случай заражения и 207 выздоровлений зарегистрировано в Томской области за минувшие сутки, сообщил оперштаб в воскресенье. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 12 декабря 2021 года, в Томской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 58 571 подтвержденный случай заболевания.

По данным оперштаба, 207 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 42 741 человека.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04. В коечном фонде свободно 28,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 29 929 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 132 пациента скончалось, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 016 896 человек, 289 483 скончались, 7 919 250 выздоровели.