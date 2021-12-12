Новые подробности о задержании томского экс-депутата и предпринимателя Агеева

Экс-депутата и бизнесмена Сергея Агеева решением суда будут содержать в СИЗО до 9 февраля 2022 года. Фото: архив "КП"

Суд санкционировал арест бизнесмена и бывшего депутата регионального парламента Сергея Агеева: он будет содержаться в СИЗО до 9 февраля 2022 года, сообщил «КП-Томск» осведомленный источник.

Напомним, следственные органы инкриминируют Агееву сразу 2 уголовные статьи: это ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов). Экс-политика задержали оперативные сотрудники УФСБ. Официальных комментариев о случившемся силовые структуры пока не предоставили.

Биография Сергея Агеева свидетельствует о том, что он родился в 1972 году в с. Нарым Парабельского района Томской области. После окончания средней школы поступил в Новосибирское метеорологическое училище. Армейскую службу проходил радистом на боевом корабле. Затем работал в милиции. Заочно окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». С середины 1990-х вел коммерческую деятельность в сфере торговли, строительства и лесозаготовок.

По данным ТАСС, в 2017 году арбитражным судом Томской области по искам «Банк Уралсиб» и «Юникредит банк» Агеев был признан банкротом. Общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составил 696 млн рублей.

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