Пенсионер из Томска лишился 50 тыс. рублей, поверив, что купленное им в Интернете лекарство - подделка

Доверчивый и честный томич фактически оплатил обман мошенников, которые даром заимели 50 тыс. рублей, он же "приобрел" стресс и потерю своих "кровных". Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Томска 73 лет обратился в Кировский райотдел полиции Томска с заявлением о том, что его обманули неизвестные. Представившись по телефону следователем, злоумышленник вытянул из жертвы 50 тыс. рублей, заявив гражданину, что он приобрел фальсифицированное лекарство и ему положена компенсация, но сначала нужно оплатить работу адвоката и комиссию. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД

- По предварительным данным, на телефон томича поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником следственных органов и сообщил, будто бы лекарство, которое мужчина недавно приобрел через Интернет, поддельное, в отношении лиц, распространявших данный медикамент, ведутся следственные действия, - рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили: злоумышленник пояснил - обманутому полагается денежная компенсация за фальсификат, а для восстановления нарушенных прав и возвращения денежных средств за лекарство мужчине необходимо оплатить комиссию и услуги адвоката. Потерпевший перевел на указанный мошенником счет более 50 000 рублей, после этого понял, что обманут, и обратился к правоохранителям. Следственным райотделом полиции Томска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».