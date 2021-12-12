В Томске на Новособорной площади стартовал фестиваль ледовых скульптур

"Хрустальный Томск" - 2021 стартовал в областном центре в седьмой раз. В этом году, как и в предыдущем, в нем не участвуют зарубежные скульпторы ледовых фигур. Фото: Ксения Высотина

На площади Новособорной в Томске начался блиц – турнир фестиваля «Хрустальный Томск». С воскресенья, 12 декабря, по пятницу, 18 декабря, в областном центре в седьмой раз будет проходить этот традиционный конкурс ледовых скульптур. Его основная тема - «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов», что не сучайно: новый 2022 год в России объявлен Годом народного искусства.

- В фестивале принимают участие 32 резчика ледовых фигур со всей страны, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Каждому предстоит изготовить свою фигуру в течение последующих 6 дней.

Командам, которые участвуют в воскресном блиц – турнире, нужно за 6 часов вырезать из небольших ледяных блоков 16 фигур героев советских мультфильмов, которые выпали в ходе жеребьевки.

В горадминистрации уточнили: после подведения итогов турнира, в 18 часов, произойдет торжественное зажжение главной городской елки на пл. Новособорной. В тот же миг огнями засверкает и вся городская иллюминация, а также елки в районах Томска.